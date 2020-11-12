Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin."

Kırmızı listeye bir çizik daha... 📝



Sözde Tunceli Saha Sorumlusu

Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...



Tebrikler Kahramanlar

Allah sizi muhafaza etsin 🤲 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 12, 2020

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