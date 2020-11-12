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POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan, Yılmaz kod adlı sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin."

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