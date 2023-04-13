Bakan Soylu duyurdu: Kökünü kurutma operasyonunda 149 isim yakalandı

"Bu kapsamda En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamasını ortaya koyduk ve aynı zamanda uyuşturucuyla mücadelede tarihinde ilk defa illerdeki risk durumunu ölçtük. İllerde 40, ilçelerde ise 32 kriterle riskleri belirledik. 65'in üzerindeki vilayette kanalizasyonlardan aldığımız atıklarla uyuşturucunun miktarını, nevini sürekli karşılaştırma kabiliyetine sahip olan, bunun yanında bir çok izleme ve müdahale mekanizmasını sağlayabilir hale geldik. Bugünkü 49. Kökünü Kurutma Operasyonu gibi 48 tane Kökünü Kurutma Operasyonu yapmış, bir çok suçluyu yakalamış ve cezaevine göndermiş Türkiye, aynı zamanda bir adım daha atmıştır. Bu kapsamda uzun zamandır Adalet Bakanlığımızla üzerinde çalıştığımız ve TBMM'ye önerdiğimiz süreç, başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konmuş, bunun neticesinde sentetik uyuşturucu nevi ve uyarıcılarının imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. Sadece bu değil aynı zamanda yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan haklarında alınan kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere farklı cezalar verilebilecek ilave yükümlülükler getirebilecek bir tanımlama gerçekleştirilmiştir. Bu da aynı zamanda bir erteleme süreci içerisinde yeniden uyuşturucu kullanıp kullanmamakla ilgili sürpriz testler yapabilme imkanı tanımıştır."