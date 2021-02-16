Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

''Bütün milletimizin başı sağ olsun. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi

Gönlümüzle,üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek bize verilen sorumluluğu bu dünyada da diğer dünyada da yerine getirebilmek için çalışıyoruz.

ŞEHİT BABASI: GAM YOK KEDER YOK

Dün gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden 'Gam yok keder yok' sözleri bize bir ders daha verdi. Birçok şehit cenazesine katıldım ama bu kadar uzun ve yorucu süreçten sonra ailelerin bu metaneti ifade etmek istiyorum ki bize bir ders daha verdi.

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HİÇBİRİ PİKNİĞE GİDERKEN KAÇIRILMADI

Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Kimisi bayramdan dönerken kaçırıldı. Kimisi 'üniversite imtihanını kazanabilir miyiz' diye açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı.

BİZ BU AİLELERE EVLAT OLDUK

Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin tüm birimleriyle birlikte yaşıyoruz. Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim

Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra aileleri ölümde de istismar ettiler, çıkın açıklama yapın dediler.

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TERÖR ÖRGÜTÜNDE YASLANAN HAİN OĞLU HAİNDİR

FETÖ'nün müptezellerden PKK'nın müptezellerine kadar... Terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütüne yaslanan hain oğlu haindir.

Terör örgütü 1984'ten bu yana 6021 sivil katletti.

O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?

PERVİN BULDAN: BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR

Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'. 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.



Bu katliamların nasıl olduğunu ne zaman olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

OYNAT 01:16 Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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1987'de 16 şehit, 10 çocuk 2 kadın. Bunlara acımayan benim polisime benim askerime benim kahraman jandarmama acımayanla neyin muhasebesini yapıyoruz.

PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek.

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara operasyonunun detaylarını anlatıyor.https://t.co/vYJz4ZYE5p — Yeni Şafak (@yenisafak) February 16, 2021





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GÜNDEM Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi