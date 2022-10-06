Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Annelerini getirip megafonlarla çağrı yaptırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ve Terörle Mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Gülümse Hayata programına katılan Bakan Soylu, "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamaların önemli satırbaşları şöyle:

"TÜRKİYE'DE 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

Türkiye'de 120'nin altında terörist kaldı. Tendürek Dağı temiz, Amanoslar'da tek bir terörist yok. Teröristlerin sıkıştığı yerler, sınır vilayetleri, Şırnak, Van, Mardin ve Ağrı. Karadeniz'de 'terörist ne zaman gelecek?' diye bir beklenti vardı. Bingöl tertemiz, Erzurum tertemiz. Buraların kırsallarında terörist vardı. Belediyelerin terörden temizlenmesi lazım.

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Terör koridoru kurmak istediler. Eğer Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonunu yapmamış olsa idik, Gaziantep'ten Hatay'dan sürekli karşıdan havan yiyen bir anlayışla karşı karşıya kalırdık.

"BU YIL SADECE 39 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI"

Terörün finansmanını kestik. İstikrar sadece ekonomik değildir, aynı zamanda güvenlik istikrarıdır. Bu yıl sadece 39 kişi terör örgütüne katıldı, sadece 1 kişiye bile tahammülümüz yok.

"ANNELERİNİ GETİRİP MEGAFONLARLA ÇAĞRI YAPTIRIYORUZ"

Türkiye ikna çalışmalarına başladı. İknayla geleni direkt adalete teslim ediyoruz.Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz?' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz.

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Kırsalda 120'nin altında terörist var, bu sayı giderek azalıyor. Biz etkisiz hale getirdik derken, yaralı da etkisizdir, teslim olan da etkisizdir. Terörden etkisiz hale getirilmiştir. Burada Türkiye, tarihin en önemli mücadelesini veriyor.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE"

Metamfetamin, insanın hem vücuduna hem aklına çoklu kötü etkileri var. Bütün sağlığınızı altüst eden bir yapıya sahip.

2016-2017 yıllarında metruk binalarla ilgili çalışma yaptık. Bazı yerlerde uyuşturucunun yüzde 48'i buralarda kullanılıyor. Metruk binaların 103 binini metruk olmaktan çıkardık. Bazılarını rehabilite ettik bunlar tarihi binalardı, diğerlerini yıktık. Valiler, böyle bir binanın yıkılması kararını res'en verebiliyorlar, önceden böyle bir şey yoktu.

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Sigara deyince uyuşturucu kullananlara soruyoruz, uyuşturucudan önce sigara kullanımı var mıydı? yüzde 82'si öyle. Sigaradan da uyuşturucudan uzak durmak için uzak durmak lazım.

"EN TEHLİKELİ SÖZ"

'Benim çocuğum yapmaz' dememeliyiz. En tehlikeli söz budur.

"BATAKLIK OPERASYONU ŞAHSIMA GELEN BİR TELEFONLA BAŞLADI"

Türkiye'nin en büyük suç geliri operasyonuydu Bataklık Operasyonu. Bana gelen bir telefonla başladı. Şahsıma gelen bir telefonla başladı. Milyarlarca liraya el kondu. Bu uyuşturucu yakalama operasyonu değil. Uyuşturucudan gelen gelire el konma operasyonu. Bu yapıldı. Onun uluslararası bağlantısı çözüldü. Şimdi oralardan gelecek yargı kararları ile beraber uyuşturucudan gelen gelirlere el konmaktı amaç, o el de konulmuş oldu.

"UYUMA'YA 46 BİN İHBAR GELDİ"

Uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu UYUMA, 46 bin 668 ihbar gelmiş bugüne kadar. Buradan çok önemli sonuçlar aldık biz. Son zamanlarda 17 ilde kökünü kurutma operasyonları yapmaya başladık. Geçen sabah gece 02:00'de Ankara'dan çıktım, 04:00'de Adana'ya vardım. 04.30'da binlerce polis gecenin zifiri karanlığında hazırlar. Yaklaşık 9 ay boyunca izledik. Bize ihbar edin. Biz bunu yakaladığımız an bilgisiz, belgesiz adliyeye getirdiğimizde hukuk belgeye bakar. Tam 9 ay boyunca o da hakimlerin verdiği izinle, teknik takip yapılıyor. Ve 300'er 300'er bir sabah helikopterler, İHA'larla, polislerle adreslere baskın yapılıyor. Kim bunlar? Sokak satıcıları. Bazen 9 ay, bazen 8 ay sürüyor.

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"ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞKA BİR OPERASYON YAPACAĞIZ, TÜRKİYE BUNU İLK KEZ DUYACAK"

Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor. Gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış-satış yapıyor. Hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar.

Biz bu yıl 90 milyon ton kök kenevir yakaladık. Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK yönetiyor. Avrupa'nın uyuşturucu raporlarında var. Göründüğünden daha büyük bir tehditle karşı karşıyayız. uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman bacağını kırın dedim. Uyuşturucu kullananı değil. uyuşturucu satıcısı büyük bir networkün büyük bir parçası. Oradan elde edilen para bütün dünya uyuşturucu piyasasını ayakta tutuyor.

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Kimse özür diliyorum Belçika'ya narko devlet demiyor. Ama bizim muhalefetimiz biz yakaladıkça 'aaa nasıl yakaladılar, nereden geldi'... Rotalar zaruri olarak değiştirilmesine rağmen, maalesef bizde elimizi taşın altına koyalım da ailelere ulaşalım. eskiden bu tip meselelerde insani düşünülürdü."

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