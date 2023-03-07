Bakan Soylu: İşimiz bitmeden buradan çıkmayacağız

Adıyamanlı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hepimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla, tüm yöneticilerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla hepimiz her an elimizden gelenin en üstünü yapmak için gayret sarf ediyoruz. Dünyada hiçbir devlet, bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirme yeteneğine sahip değildir. Yer kürenin en büyük depremlerinden birisi ile karşı karşıyayız. El birliğiyle bu noktayı inşallah çok kısa zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza söylediği gibi bir yıl içerisinde el birliğiyle buradan hep birlikte çıkacağız. Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşımızı geçmiş hayatını daha iyi bir noktaya kavuşturmadan çıkmayacağız. Kaybettiğimiz canlarımızı geri getirmek mümkün değil, onun için diğer noktaların hem tamir etme hem telefi etmeye hem yenisini oluşturmaya bir imkanı var bu ülkenin de bu milletin de… Biz de bu imkanları zaman içerisinde vatandaşımıza ulaştırmaya devam edeceğiz."