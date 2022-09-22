Bakan Soylu: İstanbul AB'nin lojistik üssü oluyor

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) İstanbul İRAP İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Bakan Soylu, toplantıda olası bir deprem için alınan önlemleri ve yapılacakları anlattı. Bakan Soylu, “Bizim zihnimizin arkasında büyük İstanbul depremi var. Bütün hazırlığımız buna göredir” dedi.







Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Birinci önceliğimiz yıkılmayan binalar ve şehirler yapmak ama aynı zamanda her vatandaşımızı bu konuda bilinçlendirmek ve teyakkuz halinde tutmaktır. Bir afet olduğunda slogan üretmek, enkazdan kimsenin canlı çıkmasına izin vermiyor. Tek yapabileceğimiz bu olmamalı' diyen BAkan Soylu sözlerine şöyle devam etti:



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Afetlerde üretilen yalan ve dezenformasyon videoları en az AFAD’ın veya ilgili kurumların eğitim videolarının izlendiğinden daha az izlenmektedir. Bu arkadaşlar, keşke bu çabayı afet bilincini arttırmak üzere geliştirseler. İnsanların zihninde bir deprem ve afet farkındalığı oluşturma konusunda gayret ortaya koymazsak yarın bunun acısını hep birlikte yaşarız. Bizim bu çalışmalarımızda ortaya çıkan bir kavram var: Dirençli şehirler kavramı. Afete karşı dirençli şehir amblemini, karakterini şehirlerle yavaş yavaş buluşturmaktır. İlk risk planlarını azaltmanın belki de en önemli sonucu bu olacaktır. Yıkılmamak sadece bina yaparken daha çok çimento koymak demek değildir. Pek çok afet türü var ve her birinin farklı riskleri var. Biz bu alanda gerçekten çok büyük çaplı, büyük bir maliyet ve emek gerektiren bir projeyi tamamen bilimsel kriterlere bağlı kalarak tamamladık. 81 ilimizde il afet azaltma planlarını hazırladık. 99 üniversiteden toplam 289 akademisyen arkadaşımızın desteğiyle tam 162 çalıştay düzenleyerek bu planları düzenledik. Toplamda 26 faklı afet türü çalıştık ve 81 ilimizde 222 amaç, bin 364 hedef ve yaklaşık 12 bin 89 eylem belirledik. Bunların kullanılmasına yönelik bir genelgeyle valiliklerimizi tamamladık. Bütün kitaplar ve raporlar, kullanılınca işe yarar. Kullanılmazsa vitrin süsü olarak durur. İl risk azaltma planlarında toleransımız sıfırdır” dedi.



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'Yarım milyonu aşkın insanımız ben gönüllüyüm diyor'

Olası bir depremle ilgili yapılan hazırlıkları anlatan Bakan Soylu, “Süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamak için bir dijital altyapıya da ihtiyaç vardı. Bunun içinde ’İRAP’ta sorumlu bulunan 5 bin 150 kuruluşun eylemlerini raporlayarak takip edebileceği bir çevrim içi izleme ve değerlendirme yazılımı hazırlayıp değerlendirmeye aldık. Özellikle son yıllarda artan taşkınlara karşı hızlıca önlem almak maksadıyla Devlet Su İşleri’yle toplantılar yaptık. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, bu sürecin aslında ikinci toplantısıdır. 12 Eylül tarihinde de Rize İRAP izleme ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmiştik. Bugün İstanbul’u yapıyoruz. Daha sonra da belirli bir takvime göre tüm illerimizde sürdürmeyi hedefliyoruz. Fiziki kapasite, lojistik depoları, afet gönüllülerimiz, sivil toplumla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz var. Sadece gönüllülük sistemine başvurumuz 561 bin 5 demek ki biz bu konuda bir farkındalık oluşturmuşuz. Yani yarım milyonu aşkın insanımız bu konuda ben gönüllüyüm diyor. Onun için buradan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



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'İstanbul, AB’nin lojistik üssü oluyor'

Muhtemel İstanbul depremine vurgu yapan Bakan Soylu, “Bizim zihnimizin arkasında büyük İstanbul depremi var. Bütün hazırlığımız buna göredir. 561 bin 5 gönüllü, 16 bin 292 AFAD destek gönüllüsü, 54 ilde 15 bin kişinin yerel destek ekibinin eğitimi, 26 ilde 4 bin 624 korucunun eğitimi ve 61 ekip bin 629 kişiyle beraber akreditasyonlar sağlandı. Bunların her biri son 4 yılda gerçekleşen adımlar. Bu yıl 57 bin 400 tatbikat yaptık. AFAD acil mobil uygulamasını 494 bin kişi indirdi ve bütün bunlarla ilgili yeni bir gelişme daha var. AB’ye bir çağrıda bulunduk. Eğer büyük bir deprem olursa, eğer bir ortak lojistik depo olursa bir afette ani ve acil müdahaleyi tüm ülkeler kapasitesi çerçevesinde sağlar. Bu çağrımız karşılık buldu. Bunu projelendirdik. AB çerçevesinde İstanbul, Avrupa’nın bu konudaki lojistik üssü oluyor. Yani dünyanın bir yerinde ihtiyaç duyulursa buradan gidilecek, etrafımızdaki coğrafyada bir şey olursa yine buradan gidilecek, bizde bir şey olursa yine ortak kaynaklar çerçevesinde buradan sağlanacak” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 16 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir'deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Türkiye'nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Büyük Marmara Depremi ile ilgili de konuşan Aysun Aykan, \"Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız.\" dedi. Aykan, merkezinden diri fay geçen 24 ili tek tek sayarak uyardı. Ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24'e yükseldiğini belirten Aysun Aykan başta Balıkesir olmak üzere Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'ün risk altında olduğunu ileri sürdü. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan Düzce Depremi ile ilgili, \"12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen ve 845 insanımızı kaybettiğimiz, yaklaşık 2 bin 700 kişinin yaralandığı, 15 bin civarında yapının ağır hasar gördüğü 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 22 yıl geçti. Türkiye'nin pek çok kenti riskli durumdadır. Can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için afet riskini azaltıcı çalışmalar yapmalıyız\" diye konuştu. BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İÇİN 24 İLİ TEK TEK SAYARAK UYARDI



Türkiye'nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, \"Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır. Türkiye Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir. Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısı 24 olmuştur. Risk altındaki bu iller; Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'dür. 24 kentimiz, 80'i aşkın ilçemiz doğrudan fay hatları üzerindedir; Bu fayların kırılması durumunda ilk önce fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir\" ifadelerini kullandı. MARMARA İÇİN KABUS GİBİ SENARYO



Marmara Bölgesi'nde olması beklenen depremin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında çok büyük kayıplara yol açabileceğini dile getiren Aysun Aykan, \"1999 Depremleri Türkiye için milat oldu, Biz ondan önce de deprem Yaşadık ama bu depremler sanayinin, nüfusun, yapı stokunun fazla olduğu yerde idi. Dolayısıyla yapısal zararlarımız fazla oldu, çok fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, çok büyük ekonomik kayıp yaşandı ve gelecek Marmara Depreminin de çok parlak olmadığı, kayıpların fazla olacağını ifade edebilirim. Marmara genelinde düşünürsek 6 milyon yapı stoku var ve bu çok fazladır. Burada, çok eski tarihi yapılar var, eski semtlerimiz var, kaçak yapılar var; Bu yüzden buradaki yapıların depreme hazır olduğunu söylemek doğru değil\" dedi. \"BALIKESİR'DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK FAY VAR\"



Balıkesir özelindeki depremsellik hakkında da açıklamalarda bulunan Aysun Aykan, \"Balıkesir il ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Balıkesir ve İlçeleri, geçmişte 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944, 1935, 1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilenmiştir.

Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır ve bunların büyük bir kısmı 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir; Bu yüzden Balıkesir'in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Balıkesir'deki yerleşim birimlerinden geçen; Edremit Fayı, Balıkesir Fayı, Bandırma İlçesi'nin yerleşim birimlerinden Bandırma Fayları ve Yenice-Gönen Fay Zonu boyunca yoğun bir yapılaşma ve dolayısıyla nüfus yoğunluğu söz konusudur. Bu yüzden buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması gerekiyor. Balıkesir-Gökçeyazı Fayı'nın 7.2 büyüklüğe kadar depremler üretebildiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu fay üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalarda, 2 bin yıldır kırılma olmadığı görülmüştür. Normal şartlarda bin yılda bir deprem üreten bir fay. Böyle olunca ciddi bir enerji birikmesi vardır. Buralara dikkat edilmesi gerekiyor\" değerlendirmesinde bulundu. \"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 10 YIL İÇİNDE BÜYÜK İHTİMALLE OLABİLİR\"



Marmara Denizi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yapan Aysun Aykan, \"Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız. Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen, kuzey koldaki deprem dağılımlarına bakıldığında, en son depremlerin 1509 ve 1766 yılında gerçekleştiğini, 200–250 yıllık tekrarlama periyotları olduğundan bu alan bir sismik boşluktur. Tarihsel dönemde 1766 yılında olmuş olan deprem, Avusturya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup tüm Marmara Bölgesinde tahribat oluşturmuştur. Düşünün ki böyle bir depremin tekrarı tüm Marmara Bölgesinde çok fazla yıkımlara neden olacaktır. Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalara göre; 1999 Depreminden sonra 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle 7'den büyük maksimum 7.6 büyüklükte bir depremin Marmara Denizinde olacağı yönündeydi. Bu süreden 20 yıl geçtiğini düşünürsek, 10 yıl içinde olma ihtimali yüksek. Fakat depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Tam tarihini bilemesek de Marmara Denizi'nde mutlaka büyük bir deprem olacak. Marmara Denizine kıyısı olan tüm illeri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ ağır bir şekilde etkileyecektir. Balıkesir, özellikle Bandırma, Erdek gibi kıyı ilçelerimiz bu depremden çok fazla etkilenecek ilçelerimizdir. Bu deprem, Türkiye'nin ekonomisine zarar verecektir. Bu yüzden bu depremi çok fazla önemsememiz ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor\" diye konuştu. Marmara Deprem Büyük İstanbul Depremi ile ilgili kabus gibi açıklama Büyük Marmara Depremi ile ilgili son dönemlerde uzman isimlerden korkutan açıklamalar geliyor. Bu açıklamalardan sonuncusu TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan'dan geldi. Aykan, Türkiye genelinde 5.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek 500 diri fay olduğunu ifade etti. BiP'te paylaş

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