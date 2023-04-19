Bakan Soylu kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: '+1 inşallah' diyerek paylaştı

Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan, sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil, başka insanlar için de düşün.” dedi.