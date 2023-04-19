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Bakan Soylu kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: '+1 inşallah' diyerek paylaştı

İstanbul Sultangazi'de seçmenin nabzını yoklayan, esnafın halini hatırını soran İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti. "Biz senin oyuna talibiz" diyen Bakan Soylu, parti hanesine 1 oyu daha kazandırmış oldu.

16:48 . 19/04/2023 Çarşamba
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Bakan Soylu Sultangazi'de esnafı gezdi, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti.

Bakan Soylu Sultangazi'de esnafı gezdi, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta yapacağı seçim, İstanbul özelinde farklı bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın megakent için belirlediği isimler, 16 milyonluk şehri karış karış gezmeye başladı. Seçime 1 ayda daha az bir süre kalınca, özellikle kararsızlara ulaşmak, onlarla fikir birliğine varmak, birinci hedef oldu.

Esnaftan sıcak karşılama

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yapan Soylu, esnafı da gezdi. Esnafın sıcak ilgisiyle karşılaşan Soylu, aynı samimiyetle karşılık verdi. Yaşlıların elini öpen, yaşıtlarına kucak dolusu sarılan Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.

"Tayyip Erdoğan, sabah akşam çalışıyor"

Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan, sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil, başka insanlar için de düşün.” dedi.



#Süleyman Soylu
#İstanbul
#Sultangazi
25 dakika önce
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