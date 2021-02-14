Gündem Bakan Soylu Karayılanı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
POLİTİKA

Bakan Soylu: Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesi ve akabinde terör örgütünün aklanmaya çalışılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "Hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesi ve akabinde terör örgütünün aklanmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

"PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

"PKK yalanlarına sahip çıkan haysiyetsizler var"

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

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