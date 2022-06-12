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POLİTİKA

Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Polise yumruk atan HDP vekiline suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlemek isteyen HDP'lilere hiçbir yerde müsaade etmediklerini açıkladı. Polis memuruna yumruk atan HDP vekiline suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Bakan Soylu, HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin diyerek duyurdu: Terörist başı için yürümek isteyene müsaade etmeyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüş düzenlemek istedi.

İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri, HDP'li vekillerin başını çektiği terör sempatizanları tarafından hedef haline geldi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen provokasyon yürüyüşüne müdahale eden bir polis memuru, HDP'li vekil Saliha Aydemir tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

Terörist başı Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller polisi tehdit etti: Yargılanacaksınız
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Terörist başı Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller polisi tehdit etti: Yargılanacaksınız

Gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz." dedi.

"HİÇBİR YERDE YÜRÜYÜŞE ELBETTE MÜSAADE ETMEDİK"

Bakan Soylu açıklamasının devamında, "Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, MÜSEBBİBİ SENSİN"

Bakan Soylu, polise atılan yumruğa ilişkin ise, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
OYNAT 00:33
Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı
HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

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