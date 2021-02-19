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POLİTİKA

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmesi sonrasında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürdüğünü belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun biz kendisine tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz, grup toplantısında 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açıkça söylüyorum PKK'yı aklamaktan, siyasi polemik halinde dönüştürmekten başka bir şey değil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda, Gara'daki PKK katliamına ve operasyon hakkında siyasi partilerin bilgilendirilmesine ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmesi sonrasında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun biz kendisine tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz, grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürmesi ve 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açıkça söylüyorum PKK'yı aklamaktan, siyasi polemik halinde dönüştürmekten başka bir şey değil.

Bizim isyan ettiğimiz şudur. Terör örgütü olduğu açık, katliamlar, suç açık. Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz. 'Mış' gibi yapılacak, söylenmeyecek, siyasi nezaketi beklenecek. Kimse kusura bakmasın, enayilik bir devlet adabı değildir. Bu devletin adabı hiç değildir.

Biz olayın hemen ardından Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iki sayın genel başkana, olayı tüm çerçevesi ile devlet adabıyla anlattık. Bu devleti yönetenlerin sorumluluğudur. Bu aynı zamanda ortak kaderde, tasada, ülküde birlikte olduğumuzu düşündüğümüz insanlara karşı ortaya koyduğumuz bir sorumluluk."

Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı
GÜNDEM
Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı
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