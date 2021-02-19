Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda, Gara'daki PKK katliamına ve operasyon hakkında siyasi partilerin bilgilendirilmesine ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmesi sonrasında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun biz kendisine tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz, grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürmesi ve 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açıkça söylüyorum PKK'yı aklamaktan, siyasi polemik halinde dönüştürmekten başka bir şey değil.

Bizim isyan ettiğimiz şudur. Terör örgütü olduğu açık, katliamlar, suç açık. Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz. 'Mış' gibi yapılacak, söylenmeyecek, siyasi nezaketi beklenecek. Kimse kusura bakmasın, enayilik bir devlet adabı değildir. Bu devletin adabı hiç değildir.

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Biz olayın hemen ardından Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iki sayın genel başkana, olayı tüm çerçevesi ile devlet adabıyla anlattık. Bu devleti yönetenlerin sorumluluğudur. Bu aynı zamanda ortak kaderde, tasada, ülküde birlikte olduğumuzu düşündüğümüz insanlara karşı ortaya koyduğumuz bir sorumluluk."