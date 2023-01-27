Bakan Soylu: Kökünü kurutma operasyonunda 202 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de kökünü kurutma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, 225 şüpheliden 202'sini açıkladı, "Kimse acıma beklemesin. Acırsak acınacak duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam bin 472 polis ve jandarmamızın katılımıyla, aynı zamanda 24 köpek, hava araçlarıyla birlikte sabah saatlerinde başlayan operasyonda 225 hedefimiz söz konusuydu. 202'sini şu ana kadar arkadaşlarımız gözaltına aldılar.

"5 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI"

İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tam 5 ay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla birlikte koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak inşallah. Ve 5 ay takip edildi, teknik takip ve bu teknik takip sonucunda bunlara yönelik dosyalar hazırlandı.

Bunlar projeli operasyondur, gördüğümüz zaman aldığımız operasyonlardan değildir. Ve bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya, hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum.

"TÜRKİYE DE DÜNYA DA ŞAHİT OLACAK"

Çağrımız şu; bunu her zaman söylüyorum. Amerika ve Avrupa şu anda pes etmiş durumdadır. Onların yaptığı bir tek şey var, büyük uyuşturucu nakilleri yakalamak ama şehirlerin içindeki dağıtım kanallarına müdahale etme söz konusu değil. Hatta uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmış durumdalar. Oysa Türkiye'de biz buna müsaade edemeyiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, buna Türkiye de şahit olacak dünya da şahit olacak.

"BİZDEN KİMSE ACIMA BEKLEMESİN"

Bakan Soylu, "Türkiye bu konuda Avrupa ve ABD'nin içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Burada bizden kimse acıma beklemesin, bir sözümüz var acırsan acınacak hale düşersin" dedi.







