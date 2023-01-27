|
Gündem

Bakan Soylu: Kökünü kurutma operasyonunda 202 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Kökünü Kurutma Operasyonunu' gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 225 şüpheliden 202'sinin yakalandığını açıklayarak "Kimse acıma beklemesin. Acırsak acınacak duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.

09:16 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Soylu

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de kökünü kurutma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, 225 şüpheliden 202'sini açıkladı,
"Kimse acıma beklemesin. Acırsak acınacak duruma düşeriz"
ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam bin 472 polis ve jandarmamızın katılımıyla, aynı zamanda 24 köpek, hava araçlarıyla birlikte sabah saatlerinde başlayan operasyonda 225 hedefimiz söz konusuydu. 202'sini şu ana kadar arkadaşlarımız gözaltına aldılar.

"5 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI"

İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tam 5 ay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla birlikte koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak inşallah. Ve 5 ay takip edildi, teknik takip ve bu teknik takip sonucunda bunlara yönelik dosyalar hazırlandı.

Bunlar projeli operasyondur, gördüğümüz zaman aldığımız operasyonlardan değildir. Ve bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya, hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum.

"TÜRKİYE DE DÜNYA DA ŞAHİT OLACAK"

Çağrımız şu; bunu her zaman söylüyorum. Amerika ve Avrupa şu anda pes etmiş durumdadır. Onların yaptığı bir tek şey var, büyük uyuşturucu nakilleri yakalamak ama şehirlerin içindeki dağıtım kanallarına müdahale etme söz konusu değil. Hatta uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmış durumdalar. Oysa Türkiye'de biz buna müsaade edemeyiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, buna Türkiye de şahit olacak dünya da şahit olacak.

"BİZDEN KİMSE ACIMA BEKLEMESİN"

Bakan Soylu, "Türkiye bu konuda Avrupa ve ABD'nin içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Burada bizden kimse acıma beklemesin, bir sözümüz var acırsan acınacak hale düşersin" dedi.



#İzmir
#terör
#Bakan Soylu
#emniyet
2 saat önce
default-profile-img
Bakan Soylu: Kökünü kurutma operasyonunda 202 kişi gözaltına alındı
EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Osmanlı'da basılan ilk kitap 'Vankulu Lugatı' Küçükçekmece'de sergileniyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.