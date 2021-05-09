Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Soylu Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz
POLİTİKA

Bakan Soylu: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin çok büyük fedakarlıklar yaptıklarının bilincindeyiz. Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz
Bakan Soylu, Kars’ta düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nda konuştu.

Kars’ta düzenlenen Güvenlik Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bir fedakarlık daha bekliyoruz”

Vatandaşların çok büyük fedakarlık yaptıklarını bildiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. O hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramlar yaşayabilmek için hep birlikte kurallara uymalıyız. Tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerimizin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak, ifade etmem gerekir ki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalmaz ve fedakarlıklarımız boşa gider" dedi.

“Bayramda da sabretmeliyiz”

Çocukların artık okula gitmek istediğini ifade eden Soylu, “Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor. Üniversiteye gitmek istiyor. Esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor. Onun için milletimizden istirhamımız onlardan çok fazla şey istediğimizin bilinci içerisindeyiz. Çok büyük fedakarlıklar yaptıklarının bilinci içerisindeyiz. Ne zaman istesek bu fedakarlığa katlandıklarının da bilinci içerisindeyiz. Ama önce sabır, sonra bayram diyoruz. Yani sabretmeliyiz, bayramda da sabretmeliyiz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Kısıtlama uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir değerlendirmemiz yok
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Kısıtlama uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir değerlendirmemiz yok
Abone Ol Google News
Tüm hesapları incelenecek

Tüm hesapları incelenecek

Mağdurların açtığı belirsiz alacak davası kabul edildi.
Olası felaketin önüne geçildi

Olası felaketin önüne geçildi

Dolgu üzerindeki son riskli bina da tek darbeyle yıkıldı.
Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak

​Bitcoin üretmeye yarayan 501 kaçak cihaz

​Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor

​Altında 26 haftanın en hızlı yükselişi.

​İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir
Şoförlere<br>müjdeli haber

Şoförlere
müjdeli haber

​Artık kilometreye göre hesaplanmayacak.

​45 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

"​Engellemelere rağmen üyelik için kararlı tutumumuz sürüyor"

​CHP, yandaş medyası için partili belediyelerden para toplamış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.