Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek.

Allah bizi Milletimize ve Şehitlerimize mahcup etmesin...

Başımız sağ olsun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 14, 2021

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