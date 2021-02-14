Gündem Bakan Soylu Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
POLİTİKA

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


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