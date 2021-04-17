Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştı

Avrupa Birliği’nden aldığı cesaretle mültecilere işkence eden, botlarını batırıp boğmaya çalışan Yunanistan bu kez insanları benzinle yakmaya çalıştı.
"Avrupa'nın gözcülüğünde katliam"
Sosyal medya hesabından söz konusu anlara ait görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır." ifadelerini kullandı.
"Yunanistan'ı şımartmaya devam ettikçe..."
Paylaşımının devamında Avrupa Komisyonu'na seslenen Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." dedi.
Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.
Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir @EU_Commission pic.twitter.com/hzHQ2AUZTD
Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.