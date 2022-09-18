Bakan Soylu 'PKK bu topraklardan silinecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde 38. buluşma

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ederken, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunduğu aktarıldı. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır’da 38. buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 87’ye yükseldi.

REKLAM

'Arkasında olan güçlere rağmen...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlat nöbetinde 38. buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Evlat Nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat Nöbetinde 38. Buluşma... İnşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK"

Evlat Nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor.



Evlat Nöbetinde 38. Buluşma...



İnşallah devamı gelecek 👍



Arkasında olan güçlere rağmen PKK,

BU TOPRAKLARDAN

Sİ-Lİ-NE-CEK❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022

GÜNDEM PKK'ya 'Pençe' darbesi: Yedi terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Beş terörist SİHA ile etkisiz