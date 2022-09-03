Gündem Bakan Soylu PKK ve YPGnin patenti ABDdedir onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz
POLİTİKA

Bakan Soylu: PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz

Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuştu. Soylu, ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar. Bin 97 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: PKK ve YPGnin patenti ABDdedir onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır

Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok.

Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar.

1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da.

SREBRENİTSA İLE DİYARBAKIR ANNELERİNİN SIKINTILARI AYNI

Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır.

Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri.

Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler.

Terör örgütü yakın zamanda bitecek.

Ayrıntılar geliyor...

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