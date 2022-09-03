Bakan Soylu: PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuşuyor. https://t.co/prTAAjMIvO — Yeni Şafak (@yenisafak) September 3, 2022

PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır

Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok.

Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar.

1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da.

SREBRENİTSA İLE DİYARBAKIR ANNELERİNİN SIKINTILARI AYNI

Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır.

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Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri.

Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler.

Terör örgütü yakın zamanda bitecek.

Ayrıntılar geliyor...

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