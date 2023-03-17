Bakan Soylu Şanlıurfa'daki son durumu TVNET'e aktardı: Temiz suyu şehre bu akşam vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da değerlendirmede bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da TVNET'e değerlendirmede bulundu.
Büyük bir afet, bir yılda yağacak yağmur 1 günde yağmış. Hem temizleme çalışmaları hem evlerinin için temizlenmesi hem de bir su problemimiz vardı, Atatürk Barajı'nın beslediği havza tamamen çamur doluydu. Onun şehre verilmesinde önümüzdeki döneme yönelik çok büyük bir sıkıntı meydana gelecekti.
Dün geceden itibaren DSİ ekipleri, Şanlıurfa belediyesinin ekipleriyle birlikte çalıştılar. Önemli bir bölümünü temizlediler, şimdi yeniden havzaya dolduruyorlar. Bu akşam, suyu verebilirsek çünkü bütün şehir susuz. Yani şehrin sadece sel alan bölgesi değil, şehrin tamamına yönelik böyle bir tedbir almak zorunda kaldık.
Eğer uygulanmasaydı, önümüzdeki 1-1,5 yıllık bir problemle bir alt yapı problemiyle karşı karşıya kalacaktık.