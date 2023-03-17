Bakan Soylu Şanlıurfa'daki son durumu TVNET'e aktardı: Temiz suyu şehre bu akşam vereceğiz

Büyük bir afet, bir yılda yağacak yağmur 1 günde yağmış. Hem temizleme çalışmaları hem evlerinin için temizlenmesi hem de bir su problemimiz vardı, Atatürk Barajı'nın beslediği havza tamamen çamur doluydu. Onun şehre verilmesinde önümüzdeki döneme yönelik çok büyük bir sıkıntı meydana gelecekti.