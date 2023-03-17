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Bakan Soylu Şanlıurfa'daki son durumu TVNET'e aktardı: Temiz suyu şehre bu akşam vereceğiz

Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından TVNET'e son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bütün ekipler temizleme ve evleri boşaltmayı sürdürüyor. Temiz suyu şehre bu akşam vereceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

14:59 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da TVNET'e değerlendirmede bulundu.


Soylu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

Büyük bir afet, bir yılda yağacak yağmur 1 günde yağmış. Hem temizleme çalışmaları hem evlerinin için temizlenmesi hem de bir su problemimiz vardı, Atatürk Barajı'nın beslediği havza tamamen çamur doluydu. Onun şehre verilmesinde önümüzdeki döneme yönelik çok büyük bir sıkıntı meydana gelecekti.


Dün geceden itibaren DSİ ekipleri, Şanlıurfa belediyesinin ekipleriyle birlikte çalıştılar. Önemli bir bölümünü temizlediler, şimdi yeniden havzaya dolduruyorlar. Bu akşam, suyu verebilirsek çünkü bütün şehir susuz. Yani şehrin sadece sel alan bölgesi değil, şehrin tamamına yönelik böyle bir tedbir almak zorunda kaldık.


Eğer uygulanmasaydı, önümüzdeki 1-1,5 yıllık bir problemle bir alt yapı problemiyle karşı karşıya kalacaktık.




#Şanlıurfa
#Sel
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#TVNET
7 dakika önce
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Bakan Soylu Şanlıurfa'daki son durumu TVNET'e aktardı: Temiz suyu şehre bu akşam vereceğiz
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