Gündem Bakan Soylu Şırnakta 7 terörist öldürüldü
POLİTİKA

Bakan Soylu: Şırnak'ta 7 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını söyledi.

Törende şehitleri anarken özellikle şehit Sevda Güngör'ün ismini ifade ettiğini belirten Soylu, "Güzel bir tevafuk. Bugün de sizlerle, onun isminin verildiği bu salonda buluşmak nasip oldu. Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele ederken veya suçlularla, kötü insanlarla, kötülükle mücadele ederken, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza, gani gani rahmet eylesin. bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Hak bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

Terörün artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir şekilde varlığını sürdüren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi örgütlerin eklendiğini hatırlatan Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

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