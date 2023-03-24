Bakan Soylu tedavi olacak: Sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Soylu "1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor." dedi.