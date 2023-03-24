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Bakan Soylu tedavi olacak: Sağlık durumu nasıl?

Kahramanmaraş merkez üssü depremlerin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi olacak.

11:23 . 24/03/2023 Cuma
IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Asrın felaketinin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu'nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı.

Soylu'nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.


#Süleyman Soylu
#sağlık durumu
#deprem
1 saat önce
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