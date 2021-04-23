Bakan Soylu Thodex'in kurucusunun yakalanması için Arnavut mevkidaşıyla

MSB'den 23 Nisan'a özel paylaşım

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta kutlanmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) 23 Nisan'ı yayınladığı bir videoyla kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan videoda '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadeleri kullanıldı.