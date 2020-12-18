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Gündem Bakan Soylu Türkiye, 4 milyon yabancıyı muhtemel zulüm ve ölümden kurtarmıştır
POLİTİKA

Bakan Soylu: Türkiye, 4 milyon yabancıyı muhtemel zulüm ve ölümden kurtarmıştır

Bakan Soylu: Türkiye, 4 milyon yabancıyı muhtemel zulüm ve ölümden kurtarmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, İdlib'den Afrin'e, Azez'den Mare'ye, Cerablus'tan Resulayn'a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izni ile kalanlar hariç barındırdığı toplam 4 milyon yabancıyı, muhtemel bir zulüm ve ölümden kurtarmıştır"

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Uluslararası Göçmenler Günü'nü tebrik eden Bakan Soylu, bu dünyayı zaman zaman iki kefeli bir teraziye benzettiğini bir kefesinin Batı diğer kefesinin ise Doğu olduğunu belirtti. Soylu şu ifadelere yer verdi:

  • "Aslında gönül ister ki bu terazi, hep dengede dursun. Ancak Batı zihniyeti Afrika, Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Uygur ve bizim ülkemize kadar kendisinden öte gördüğü dünyanın diğer tüm bölgelerine hep bir şeyleri yakıştırmış, yaftalamış ve öyle bırakmış. Hem fakir hem hakir görmüş. Buraların medeniyetini, bilgisini, sevgisini hatta insanlarının ten rengini hakir görmüş. Sadece petrolünü, madenini ve stratejik konumunu sevmiş; sadece bunlara yatırım yapmış ele geçirmeye çalışmış. İşte onun için bu terazinin kefesi, bir türlü dengeye gelmiyor. İşte onun için adını duymadığımız Afrika ülkelerini vatandaşlarıyla Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ile başka ülkelerden insanları Ege'de aynı göçmen botunda yakalıyor, ölümden kurtarıyoruz"

Bakan Soylu, Türkiye'nin bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmekle kalmadığını insanlığıyla ve eylemleriyle de medeniyetinin, ecdadından miras kalan ahlakının, hayat anlayışının, atalarının ve inancının gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

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