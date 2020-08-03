Bakan Soylu uyardı: Bayram tatilinde 45 kişi öldü, uykusuz yola çıkmayın
Kurban Bayramı süresince kaza tablosunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere "Uykusuz şekilde yola çıkmayın" çağrısı yaptı. Bayramda günde 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Soylu, "Sabah Hakkari'de vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hâlâ o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’de trafik kontrol noktalarını teftiş etti. Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Soylu, bayram tatili süresince kaza bilançosunu açıkladı. Bayram öncesi başlanan denetimlerin hala devam ettiğini belirten Soylu, "Havadan denetimleri, karadan denetimlerimizi yaptık. Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımız, trafik polis ve jandarma trafik ekiplerimiz valiler, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Denetimlerimiz sadece bayram dönüşü itibariyle değil, aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazara kadar bayramdaki anlayışla yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içinde dönmeleri için arkadaşlarımız büyük gayretle çalışıyorlar. Bizler de onların bu çalışmalarında yanında olmalarına çalışıyoruz” dedi.
Soyla, “Birkaç tavsiyem olacak. Dönüş yolu tavsiyelerim olacak. Bir tanesi, mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin" dedi.
Soylu şöyle devam etti: Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlâlleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında. Bayram müddetince bir tanesi Çorum’da oldu, şu saate kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arifesinden 4. günü olan bugüne kadar 5 günde 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır. Bizi ağlatır. Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari’de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde hayatını kaybettiğini duyunca, başıma bir ağrı girdi, hâlâ çıkmadı. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edin. Bayramı hüzne döndürmeyin. Arzumuz budur.”
Sürücülerin iki saatte bir 10 dakika dinlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, "Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Sevdiklerimizle komşularımız akrabalarımızla orada buluşma imkânımız var. Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşalım" şeklinde konuştu.