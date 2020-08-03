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Gündem Bakan Soylu uyardı Bayram tatilinde 45 kişi öldü, uykusuz yola çıkmayın
POLİTİKA

Bakan Soylu uyardı: Bayram tatilinde 45 kişi öldü, uykusuz yola çıkmayın

Kurban Bayramı süresince kaza tablosunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere "Uykusuz şekilde yola çıkmayın" çağrısı yaptı. Bayramda günde 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Soylu, "Sabah Hakkari'de vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hâlâ o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu, yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Soylu, yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’de trafik kontrol noktalarını teftiş etti. Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Soylu, bayram tatili süresince kaza bilançosunu açıkladı. Bayram öncesi başlanan denetimlerin hala devam ettiğini belirten Soylu, "Havadan denetimleri, karadan denetimlerimizi yaptık. Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımız, trafik polis ve jandarma trafik ekiplerimiz valiler, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Denetimlerimiz sadece bayram dönüşü itibariyle değil, aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazara kadar bayramdaki anlayışla yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içinde dönmeleri için arkadaşlarımız büyük gayretle çalışıyorlar. Bizler de onların bu çalışmalarında yanında olmalarına çalışıyoruz” dedi.


Tatilciler dönüyor: 15 Temmuz Otogarı'nda yoğunluk
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşü başladı.
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Otogara sabah erken saatlerde giriş yapan otobüsler nedeniyle yoğunluk oluştu.
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Vatandaşlar aşırı yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlanırken, otogarda kalabalık gruplar halinde bavullarıyla dakikalarca bekledi.
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İstanbul’dan Çorum’a ailesini ziyarete gittiğini ifade eden Gültekin Solak, Yolculuğumuz Çorum’dan İstanbul’a bitti, buraya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi yoğunluk bol, servis durumu biraz sıkıntılı.
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Biz de ziyarete gittik, köy ziyaretine. Annemiz, köylümüz ve arkadaşlarımızın çoğu orada. Hem hasret giderdik hem de temiz hava aldık. Kızımla beraber gittik, kızım orada kaldı, ben ise erken geldim, iş başı yapacağız çünkü.
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Yolculuğumuz yoğun geçti, otogarlarda olsun yollarda olsun yoğundu.
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Trafik gelirken kapalıydı. Buraya geldik burada da yoğunluk var. Yoğunluk çok ve insanlar burada bir umut bekliyorlar diye konuştu.
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Tatilciler dönüyor: 15 Temmuz Otogarı'nda yoğunluk
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek İstanbul dışına çıkan vatandaşlar dönmeye başladı. Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dört günlük bayram tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşüyle hareketlilik başladı. Yolcular, yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta güçlük çekti.


"Trafik kurallarına riayet edin"

Soyla, “Birkaç tavsiyem olacak. Dönüş yolu tavsiyelerim olacak. Bir tanesi, mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin" dedi.

Tatilciler erken dönüyor: TEM'de yoğunluk başladı
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Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti. İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.
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Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.
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Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.
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Tatilciler erken dönüyor: TEM'de yoğunluk başladı
Kurban Bayramı'nın İstanbul dışında geçirmek için ketten ayrılan tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı. Bayramın son gününde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar yollara döküldü. Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde İstanbul yönünde trafiğe neden oldu.

"Bayramı hüzne döndürmeyin

Soylu şöyle devam etti: Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlâlleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında. Bayram müddetince bir tanesi Çorum’da oldu, şu saate kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arifesinden 4. günü olan bugüne kadar 5 günde 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır. Bizi ağlatır. Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari’de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde hayatını kaybettiğini duyunca, başıma bir ağrı girdi, hâlâ çıkmadı. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edin. Bayramı hüzne döndürmeyin. Arzumuz budur.”

Yoğunluk doluluk oranını aştı: Bayram tatili ile köpek otelleri yüzde yüze ulaştı
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Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor.
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Bayramda tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otelinde konaklayacak yer kalmadı.
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Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor.
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Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor.
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Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün bir dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor.
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Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.
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Bursa'da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine bir dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor dedi.
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Yoğunluk doluluk oranını aştı: Bayram tatili ile köpek otelleri yüzde yüze ulaştı
Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.


  • Sürücülerin iki saatte bir 10 dakika dinlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, "Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Sevdiklerimizle komşularımız akrabalarımızla orada buluşma imkânımız var. Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşalım" şeklinde konuştu.

Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
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Çeşme’de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme’ye geldi.
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Çeşme’nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
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Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı’na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.
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Ilıca Plajı’nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı’ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.
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Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, Bayram için Çeşme’ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme’de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi diye konuştu.
Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
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