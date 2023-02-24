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Bakan Soylu ve Kurum'dan depremin vurduğu Malatya'da önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremzedelere yapılacak kira yardımının 3 bin liraya çıktığını, 15 bin lira da taşınma yardımı alacaklarını belirtti. Bakan Kurum ise "Şehirlerin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak. Esnafımız için de geçici iş yerleri kurmak için çalışıyoruz." dedi.

12:36 . 24/02/2023 Cuma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Malatya'da hasar tespit durumlarını inceleyerek Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları;

Ağır hasarlı binalara asla girilmemeli ve eşya alınmamalı. Özellikle ev sahibi olanlara 5 bin kira, 15 bin taşınma yardımı yapılacak. Kiracılar için de 2 bin liraydı, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bin liraya çıktı, 15 bin lira da taşınma yardımı alacaklar. Eğer ev bulamazlarsa konteyner kentlere kimler gelebilecek? Ev bulamayanlar konteyner kentlere yerleşebilir.

"Kimseyi dışarıda bırakmayacağız"

Temel mantığımız şudur: Çok büyük biri afet oldu. Kimseyi dışarıda bırakmayacağımız, kuşatacağımız adımları hep beraber atıp şartları buna göre oluşturuyoruz. Burada işimizi tamamlamadan, Malatya'da insanları huzurlu bir şekilde, evi işi dükkanı tarlasıyla dört dörtlük yapmadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir. Daha önceki afetlerde de yaptık, burada da yapacağız.

Bakan Kurum'un açıklamaları;

Demografik ve kültürel yapıyı değerlendirerek çalışıyoruz. Yeni Malatya'ya ilişkin kararları istişare ettik. Yeni Malatya, Doğanşehir, Akçadağ'ı inşa edeceğiz.

'1 yıl içinde teslim edeceğiz'

Malatya'daki konutları 1 yıl içerisinde inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap yapacağımızı ve söz verdiğimiz sürede teslim edeceğimizi aktarmak isterim. İncelemelerimiz de devam ediyor ve Malatya'da hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Bu oran il ve ilçe merkezlerinde yüzde 98 seviyesindedir. 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı. 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak durumda.

'Master planları hazırlıyoruz'

Şehirlerin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesi olacak. Malatya'da şehir merkezinde 3-4 katlı evler yapılacak. Esnafımız için de geçici iş yerleri kurmak için çalışıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...


#Bakan Soylu
#Bakan Kurum
#Malatya
1 saat önce
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Bakan Soylu ve Kurum'dan depremin vurduğu Malatya'da önemli açıklamalar
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