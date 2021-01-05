Gündem Bakan Soylu Yılın ilk haberi diyerek duyurmuştu Gabardaki nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
POLİTİKA

Bakan Soylu 'Yılın' ilk haberi diyerek duyurmuştu: Gabar'daki nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiği operasyonu "2021'in ilk haberi" diyerek duyurmuştu. İkisi gri kategoride bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerin bulundukları mağaraya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile yapılan atış sonucu etkisiz hale getirildiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Gabar'daki PKK operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.
Gabar'daki PKK operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu 2021'in ilk haberi olarak duyurdu
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu 2021'in ilk haberi olarak duyurdu

Ateşle karşılık verdiler

Görüntülerde, arazi taraması yapan komandolar, mağarada tespit edilen teröristlere 'teslim ol' çağırısında bulundu. Ancak teröristlerin bu çağrıya ateşle karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.

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  • Teröristlerin bulunduğu mağara silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vuruldu sonra da atılan el bombasıyla mağaranın girişi genişletildi.

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İkisi gri kategorideki listedeydi

Operasyon sonucu mağarada yapılan incelemede, aralarında gri kategoride bulunan Menice Özkan ile Edibe Kündün'ün de bulunduğu 5 teröristin öldüğü tespit edildi. Operasyon sonucu mağaranın imha edildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

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