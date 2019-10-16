Gündem Bakan Soyludan ABDnin yaptırım kararına sert cevap İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yok
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına sert cevap: İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, daha önceki ABD'nin yaptırım kararı sonrası "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesiyle ilgili açıklama yaptı.

MAL DEĞİŞİMİNDE BİR DEĞİŞİM YOK

Bakan Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.

ABD'den küstah yaptırım
GÜNDEM
ABD'den küstah yaptırım

İLK YAPTIRIM SONRASI: ABD'DE BİR MALIMIZ VAR FETÖ!

ABD Rahip Brunson'ın tutuklanması olayıyla ilgili de Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine almıştı.

Daha önce ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." dedi.

Bakan Soylu'dan ABD'nin kararına manidar tepki
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan ABD'nin kararına manidar tepki

Bu devran elbet dönecek

Bu devran elbet dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırılarıneden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.
UEFA siyaset yapıyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
​Twitter sansürü bir siber savaş

​Twitter sansürü bir siber savaş

​Twitter Türk hesaplarına neden sansür uyguluyor?
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

100 bin<br>şikayet var!

100 bin
şikayet var!

Kargoda vatandaşı çıldırtan süreç.
YPG'liler<br>bize kaçın dedi

YPG'liler
bize kaçın dedi

Fransız gazeteci serbest bırakan DEAŞ'lılarla görüştü.
Patrondan işçilerine<br>büyük oyun

Patrondan işçilerine
büyük oyun

"Son bir aydır konuşuluyordu, sırra kadem bastı."
Mahkeme yıkımı durdurdu

Mahkeme yıkımı durdurdu

​Bodrum'daki yıkımlarla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?
Mal değişiminde<br>bir değişim yok

Mal değişiminde
bir değişim yok

Soylu'dan ABD'nin ikinci yaptırım kararına manidar FETÖ'lü cevap.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.