Bakan Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına sert cevap: İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, daha önceki ABD'nin yaptırım kararı sonrası "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 09:36 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 09:47 DHA