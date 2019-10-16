Bakan Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararına sert cevap: İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesiyle ilgili açıklama yaptı.
MAL DEĞİŞİMİNDE BİR DEĞİŞİM YOK
Bakan Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.
İLK YAPTIRIM SONRASI: ABD'DE BİR MALIMIZ VAR FETÖ!
ABD Rahip Brunson'ın tutuklanması olayıyla ilgili de Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine almıştı.
Daha önce ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." dedi.
Amerika’da bir malımız var; Fetö.
Onu da orada bırakmayız,
Alacağız!
Amerika’da bir malımız var; Fetö.