Bakan Soylu'dan bahis çetesine kripto operasyonuna ilişkin önemli açıklamar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahis çetesine kripto operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yasa Dışı Bahis İngiltere merkezli ve Malta merkezli Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya bize sirayet eden kanser gibi yayılmaktadır. Dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır. Yasa dışı bahsi önleyen tablo ortaya çıkmazsa kripto para da taşıyıcılığını yapmaktadır. Türkiye hassas şekilde bütün kurumlarıyla çalışmaktadır.

Ancak bunun için kripto paranın transfer edileceği yer, serverların tutulduğu yer, tamamının ortak bir akılla beraber bütün ülkelerin içinde olduğu ortak bir akılla yönetilmesi gerekir. Maalesef bunun farkında değiller.

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MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon, Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç."

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