Gündem Bakan Soyludan yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin açıklama Bu daha başlangıç
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin açıklama: Bu daha başlangıç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, "MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon, Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin açıklama: Bu daha başlangıç
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahis çetesine kripto operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Yasa Dışı Bahis İngiltere merkezli ve Malta merkezli Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya bize sirayet eden kanser gibi yayılmaktadır. Dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır. Yasa dışı bahsi önleyen tablo ortaya çıkmazsa kripto para da taşıyıcılığını yapmaktadır. Türkiye hassas şekilde bütün kurumlarıyla çalışmaktadır.

Ancak bunun için kripto paranın transfer edileceği yer, serverların tutulduğu yer, tamamının ortak bir akılla beraber bütün ülkelerin içinde olduğu ortak bir akılla yönetilmesi gerekir. Maalesef bunun farkında değiller.

MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon, Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç."

Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
GÜNDEM
Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

FETÖ operasyonunda deste deste para çıktı
GÜNDEM
FETÖ operasyonunda deste deste para çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üç yılda 69 bin 375 ölüme itme vakası gerçekleşti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üç yılda 69 bin 375 ölüme itme vakası gerçekleşti
Evini görünce hayatının şokunu yaşadı

Evini görünce
hayatının şokunu yaşadı

​Komşuları şikayet edince geldi: Gariban' diye sahip çıkmak istedik.
10 bin kişiyeiş kapısı açılacak

10 bin kişiye
iş kapısı açılacak

Sekiz bin dekar alana dev OSB: 250 bin ton sebze üretilecek.
Faizde1,5 puanlık indirim

Faizde
1,5 puanlık indirim

Beklentiler 100 baz puan olması yönündeydi.

MSB'den kimyasal silah iddialarına yalanlama.

Zengilan Uluslararası Havalimanı resmen açıldı.

​Avrupa'nın silindir betonlu en büyük barajı.

​Bir anda tüm şehrin üzerine çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.