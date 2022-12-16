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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleşen saldırının olay yerinde önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Bombalı saldırıyı düzenleyenler yakalandılar. Hemen sorgulandılar. Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı. Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Diyarbakırda gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Bombalı saldırıyı düzenleyenler yakalandılar. Hemen sorgulandılar.

Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı.

Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi.

5 kişi şu anda gözaltında. Bu tip eylemlerini bekliyoruz ve engelliyoruz. Şunun bilinmesi gerekir ki huzurumuzu bozmak isteyen terör örgütlerine izin verilmeyecektir.

Mücadelemiz devam edecek, doğu ve güneydoğu huzur içinde olacak. PKK ortadan kalkacak.

Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: Biri sivil 8 polis memuru yaralı
FOTOĞRAF 25
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Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
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Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
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Saldırısı sırasında devrilen midibüste 1 sivil 8 polis memuru yaralandı.
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Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDIPolis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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BAKAN SOYLU: OLAYIN FAİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 2 KİŞİ GÖZALTINDAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun. mesajını paylaştı.
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VALİLİKTEN AÇIKLAMADiyarbakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen Saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.
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DİYARBAKIR VALİSİ SU: YARALILARIN 7Sİ TABURCU OLDUDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5’i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok.
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Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır.
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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8’i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.
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BAKAN KOCA: YARALILARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİSağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun mesajını paylaştı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: FAİLLER CEZASIZ KALMAYACAKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek. ifadelerini kullandı.
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakırdaki saldırıyı lanetleyerek Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: Biri sivil 8 polis memuru yaralı
Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Patlama nedeniyle bir sivil 8 polis memuru yaralandı. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Bakan Soylu yaralanan polis memurlarının tedbiren hastaneye götürüldüğünü ve olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı
GÜNDEM
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı

Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.
Esrarengiz koku alarmı

Esrarengiz koku alarmı

Altı kişiye sağlık ekibi müdahale etti.
Araç kiralıkbomba uzaktan kumandalı

'Araç kiralık
bomba uzaktan kumandalı'

​Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu.

​Merkez Bankası rezervi 8 yılın zirvesine yükseldi.

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