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Gündem Bakan Soyludan flaş açıklama DEAŞın 2020de 152 terör eylemi engellendi
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede mnemli detayları açıkladı. İstihbarat çalışmaları ve yapılan operasyonlarla DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eyleminin engellendiğini açıklayan Soylu, "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..." dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber’de katıldığı Gündem Özel programında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına dikkat çekti. İstihbarat çalışmaları ve yapılan operasyonlarla DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eyleminin engellendiğini açıklayan Soylu, "DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba..." dedi. Bakan Soylu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

Bu yıl ikna metoduyla 162 kişi terör örgütünden ayrılarak ailesine kavuştu. Bu rakam 3 yılda 700’ü aştı. Sadece ikna metoduyla, ailesiyle temasa giriyoruz. Orada onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda çabayı gerçekleştiriyoruz. Sonra da onu getiriyoruz. 2013-2014-2015 yılında 11 bin 900 kişi çıkmış. Kaç kişi gelmiş 156 kişi gelmiş. Terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz ve ikna ediyoruz. Terör örgütünün gençleri ikna etme kabiliyeti onun devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye’ye getirme kabiliyetimizden daha az. Türkiye dünyaya örnek bir metot geliştirdi.

Terör örgütünde çözülme devam ediyor: Teröristler teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütünde çözülme devam ediyor: Teröristler teslim oldu

Çizre’de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bunu bin 500 yapar mısınız, diyoruz. Orada istikrarsızlık görse yaparım der mi, demez. Terörü görse yaparım demez. Ayakkabı, diğer sektörler, madenler başladı. Terör örgütünden çıktı. Madenler enerjisine ekonomiye katkı sağlamaya başladı. Kömür çinko, bakır, doğu ve güneydoğu her tarafı sahalar gençlik spor, kayak, atletizm gibi başarılar var. Bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor doğu ve güneydoğuda. Bunu gören insanlar sokaklarda yatırımlar geliyor. Bütün bunlar moralleri yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseliyor. Bambaşka bir Türkiye’ye doğur orası evriliyor.

Bu ülkede 15 Temmuz oldu mu? 15 Temmuz’u fabrikadaki işçi mi yaptı? Alibeyköy Spor Kulübündeki sporcular mı yaptı? Kamu yaptı, yargı darbesi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine girmiş hainler değil mi? Jandarma ve polisten ayıkladıklarımız değil mi? Bunlar devlete girmiş ve sızmışlar. Orada konuşlanmış ve akıllarını kiraya vermişler. Biz 15 Temmuz’dan sonra bir karar aldık. Dünyanın bütün ülkelerinden güvenlik tahkikatıyla devlet adamı alalım. Bundan masum bir istek yok. Af edersiniz markete adam alırken de kimin ne olduğuna bakıyorsunuz. Kimdir nedir diye bakıyorsunuz.

Bakan Soylu'dan açığa alınan kaymakamlarla ilgili açıklama: Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz
OYNAT 01:51
Bakan Soylu'dan açığa alınan kaymakamlarla ilgili açıklama: Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106'ncı dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı. Törende görevden alınan kaymakamlara ilişkin konuşan Bakan Soylu, 'Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz. Yürüyen süreçler, bu süreçlerin getirdiği sonuçlar var. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş, ne yapmamız lazım, tedbir almayacak mıyız' dedi.


Türkiye’deki Selefi örgütler

Bizim ortak bir söylemimiz var. Biz her söyleneni değerlendiririz. Bizim görevimiz bu bilgiyi analiz etmek. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıları arasında bu meseleye mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. İllerde operasyonlar yapıyoruz. Selefi örgütleri 1-1,5 yıldır takip ediyoruz. Kanıtı bulduğumuz andan itibaren operasyon yapıyoruz. Selefilerden 47 dosya düşünün. Devletin bu işlerle yapmış olduğu mücadelenin haritası. 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. Bu mücadeleye devam ediyoruz.

Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD’nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir. Bu büyük bir oyunun parçası. Ayasofya ile DEAŞ’ın fikri olarak ne çatışması olabilir. Burada kimsenin endişesi olmasın. Milletimizi bu tür tehlikelerden korumak için her türlü çalışmayı yapıyoruz.

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