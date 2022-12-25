Bakan Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Men dakka dukka

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan gerginlik dünyanın gündemine oturdu.
Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları meydanlara çıkarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.
Meydanlarda taşkınlık çıkardılar
Meydanlarda taşkınlık çıkaran grup, kaldırım taşlarıyla polis ekiplerine saldırdı.
Aynı zamanda çevredeki iş yerlerine de büyük ölçüde maddi zarar verdi.
Olayların ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım geldi.
"Besle kargayı oysun gözünü"
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Men dakka dukka “Çalma kapımı çalarlar kapını” Avrupa’da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü..."
Men dakka dukka
“Çalma kapımı çalarlar kapını”
Avrupa’da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı,
Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi.
Pardon
PKK/YPG terör örgütü mü idi❓
Besle kargayı oysun gözünü... pic.twitter.com/DptkWYFOAY
Men dakka dukka