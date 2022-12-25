Bakan Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Men dakka dukka

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan torpil itirafı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında 'Belediye kadroları nasıl oluşturulur?' sorusuna 'Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Herkesin bir referansı vardır' diye cevap verdi.



Özcan, 'Sizde de mi öyle?' sorusunu ise 'Öyle. Ben doğruyu söylüyorum' sözleriyle yanıtladı.

