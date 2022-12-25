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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Men dakka dukka

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan terör örgütü PKK sempatizanlarının eylemlerine ilişkin, "Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi. Besle kargayı oysun gözünü" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan Fransaya PKK tepkisi: Men dakka dukka
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan gerginlik dünyanın gündemine oturdu.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları meydanlara çıkarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Meydanlarda taşkınlık çıkardılar

Meydanlarda taşkınlık çıkaran grup, kaldırım taşlarıyla polis ekiplerine saldırdı.

Aynı zamanda çevredeki iş yerlerine de büyük ölçüde maddi zarar verdi.

Olayların ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım geldi.

"Besle kargayı oysun gözünü"

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Men dakka dukka “Çalma kapımı çalarlar kapını” Avrupa’da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü..."

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