Gündem Bakan Soyludan HDPlilere Asıl Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDPdir
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Asıl Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gerginlik yaşandı. HDP'li Meral Danış Beştaş, Bakan Soylu'yu Kürt düşmanlığıyla suçladı. Bakan Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Son 5 yılda bin 230'un üzerinde teslim olan PKK'lı var ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Hesap vereceksiniz" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan HDPlilere: Asıl Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDPdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı.

MHP Grubundan açıklamaların yapıldığı anlarda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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'PERUKLARINIZI TAKIN'

"Yolsuzluk, hırsızlık ve taciz sizin işiniz" diyen Beştaş'ın açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçarken perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel'e atıfta bulunarak "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz" dedi.

Süleyman Soylu: Asıl Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir
OYNAT 00:58
Süleyman Soylu: Asıl Kürt düşmanı 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir
TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gerginlik yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın sözlerine cevap veren Bakan Soylu, 'Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir.' dedi. Bakan Soylu, 'Son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler. Ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz.' ifadelerini kullandı.

'KÜRT DÜŞMANI SİZSİNİZ'

Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Birincisi; Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu herkes bilmektedir.


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'REMZİYE TOSUN PKK'NIN KADROLU ELEMANIDIR'

Cümlem şu; burada tülbent atan Remziye Tosun, sadece ve sadece PKK'nın kadrolu elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında böyledir. Aynı zamanda son 5 yılda bin 230'un üzerinde teslim olan PKK'lı var ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz."

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