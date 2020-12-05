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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Suç duyurusunda bulun

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Suç duyurusunda bulun

Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini ve takip edildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı geldi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap vererek “Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildiği yönündeki açıklamalara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonları dinlendiği ve takip edildikleri’ yönünde bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur” ifadelerini kullandı.

4 AYRI BİRİM DENETLİYOR

Bakan Soylu’nun açıklamasının devamı şu şekilde:

“Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır.

Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun devletin güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.”

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