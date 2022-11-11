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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine dava açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından cevap verdi. Soylu, kendisinin de tazminat davası açtığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı da müvekkili gibi hem hakaret eder hem de dava açar. Biz de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna 1 milyon liralık dava
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuşmuştu.

"ONURSUZ OLAN KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sert bir yanıt veren Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur."

BAKAN SOYLU: 1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTIK

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun bu açıklamalarının ardından tazminat davası açtı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tazminat davası açmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinin de tazminat davası açtığını söyledi. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir FETÖROMAN

Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar.

İşin garibi,

FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden

avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.

Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık."

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