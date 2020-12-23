Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

Ömer Çelik'ten İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki: İbadet diliyle oynamak zalimane bir yaklaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şeb-i Arus törenine ilişkin, 'Bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar oluşturmuş bir mesele ibadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileyecekleri yerde tam tersine çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, dua edebilirler. Bizim karar vereceğimiz bir şey değil bu. Ama ibadet diliyle oynamak çok zalimane bir yaklaşım. Ezanın Türkçeleştirilmesi meselesinde olduğu gibi, çok ayıp bir şey. Halen ibadet diliyle oynamaya çalışmak, Murat Bardakçı'ya atıf yapayım, insanın zihninde bir istiklal mahkemesiyle açıklanabilecek bir şeydir' açıklamasında bulundu.