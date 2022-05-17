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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Bu ne yaman çelişki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soyludan Kılıçdaroğlunun provokasyonuna tepki: Bu ne yaman çelişki
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapma kararı, CHP'de ve muhalif diğer partilerde tepkilere sebep oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bölgenin imara açılacağını öne sürdü. Bu iddia ise cevapsız kalmadı. Millet Bahçesi projesine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZM MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Siyaset alanına terörizmin çekilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Soylu şunları söyledi: "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor."

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'MANİPÜLASYON YAPILIYOR'

Biz de il başkanlığı yaptık. Oralardan geldik. Ama biz bu görevleri yaparken devlete katil devlet demedik. Siz siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, hakaret mi etmek istiyorsunuz. Bu da yine ne yaman çelişkidir! Maalesef siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Ben sonucu alayım da, hangi şekilde alırsam alıyım diyorlar. Bu doğru değil. İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor.

  • Atatürk Havalimanı'nın olacağı millet bahçesi ile ilgili, yine takip ettiğim kadarı ile bir takım uçuşlar olabilecek gibi. Milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi, gidemedi. Buna müsaade etmedik. Dünyanın hiçbir yerinde de gidemez.

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