Bakan Soylu'dan manipülatör anket şirketlerine tepki: Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor

Seçimlerden büyük bir yenilgiyle ayrılan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Almanya'ya 'icazet' seferleri yapmıştı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlerdeki yenilginin bir sebebi olarak da bu ziyaretleri örnek gösterdi. Bu gezilerin 'fiyasko' olduğunu vurgulayan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldı. Almanya zaten bir fiyaskoydu" diye konuştu.