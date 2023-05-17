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Bakan Soylu'dan manipülatör anket şirketlerine tepki: Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlere ilişkin yanlış sonuçlarla manipülasyona soyunan anket şirketlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu belirterek bu şirketlerin başında Konda'nın geldiğini ifade eden Soylu, Bekir Ağırdır'ın Türkiye'ye operasyon çektiğini söyledi. Soylu, "Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır." dedi.

23:01 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de katıldığı programda anket şirketlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu ifade eden Soylu, anketler üzerinden vatandaşı manipüle eden Konda'ya yüklendi.

Soylu, Bekir Ağırdır'ın Türkiye'ye operasyon çektiğini ifade ederek uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanı olduğunu söyledi.

"Türkiye bu adamlardan yakasını kurtarmalıdır"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur. Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı."


Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.


#Anket Şirketleri
#Konda
#Seçim Anketleri
#Bekir Ağırdır
#Bakan Soylu
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