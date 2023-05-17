Bakan Soylu'dan manipülatör anket şirketlerine tepki: Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de katıldığı programda anket şirketlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu ifade eden Soylu, anketler üzerinden vatandaşı manipüle eden Konda'ya yüklendi.
Soylu, Bekir Ağırdır'ın Türkiye'ye operasyon çektiğini ifade ederek uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanı olduğunu söyledi.
"Türkiye bu adamlardan yakasını kurtarmalıdır"
"Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur. Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı."