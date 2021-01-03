Bakan Soylu'dan Mehmetçik ile çekilen fotoğraftan rahatsız olanlara cevap: Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Van'daki Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle girdi. Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.
CUMHURİYET'İ RAHATSIZ ETMİŞTİ
Cumhuriyet gazetesi fotoğrafı paylaşarak "Neden yer sofrası" diye sormuştu.
SOYLU'DAN CEVAP GELDİ
Bakan Soylu'dan fotoğrafı hazmedemeyen gazeteye cevap geldi.
Bakan Soylu: "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" paylaşımını yaptı