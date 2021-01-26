Gündem Bakan Soyludan militan açıklaması Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vali ve kaymakamlara "militan" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu ifadelerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil. Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli. 'Militanlarıma dokunma' Dokunacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Eski CHP vekili Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir açıklama yaparak "Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara "militan" diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun derdi belli: Militanlarıma dokunma!"

PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri Militan değil. Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler Militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan...

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli... "Militanlarıma dokunma!" Dokunacağız...

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

"Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem tedaviye ikna edilmesidir"

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir...

Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ortalık birbirine girdi şans eseri ölü yaralı yok.
Lodos tüm şehri birbirine kattı

Lodos tüm şehri birbirine kattı

​Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bir kişi yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHPye militan tepkisi: Faşistin ta kendisidir

​MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Riyad'da alarm verildi havalimanlarında uçuşlar durdu.

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

​Adaylar günlerdir merak ediyordu, ÖSYM Başkanı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.