Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Eski CHP vekili Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir açıklama yaparak "Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara "militan" diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun derdi belli: Militanlarıma dokunma!"

PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri Militan değil. Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler Militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan...

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli... "Militanlarıma dokunma!" Dokunacağız...

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Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

"Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem tedaviye ikna edilmesidir"

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir...