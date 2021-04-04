Gündem Bakan Soyludan milli iradeyi hedef alan emekli amirallere tepki Üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz ya diğerleri
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan milli iradeyi hedef alan emekli amirallere tepki: Üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz ya diğerleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 Emekli Amiralin küstah tehdit bildirisine, "Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan milli iradeyi hedef alan emekli amirallere tepki: Üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz ya diğerleri...
Süleyman Soylu

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı. Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Emekli askerlerin bildirisine Hükümet ve AK Parti’den tepkiler çığ gibi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."



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