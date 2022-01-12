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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile sözlü olduğu ortaya çıkan ve samimi fotoğrafları medyaya yansıyan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. HDP vekilinin sözlüsünün 2009'da PKK kadrosuna katıldığını belirten Bakan Soylu, "Biz bu yaşananları görmezden gelemeyiz." dedi. Muhalefet partilerine de yüklenen Bakan Soylu, "Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan muhalefete Semra Güzel tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile sözlü olduğu ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili de konuştu.

"BİR TANESİ BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ"

"Bu yaşananları görmezden gelemeyiz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Bugün ve dün grup konuşmalarını biraz izleyebildim. Ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kılıçdaroğlu ne de HDP 'Ya bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı kabul etmiyoruz' demedi. Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi." diye konuştu.

"2009 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ"

HDP'li Güzel'in terörist sözlüsünün fotoğrafını gösteren Bakan Soylu, "2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." açıklamasında bulundu.

"HUKUK OKUMAYA KARAR VERDİM"

Terörle iltisak ve irtibatın kamudan ihraç için yeterli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, hukuk okumaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

İBB'YE TERÖR TEFTİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan terör teftişiyle ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz.

Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı." dedi.

İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimalinin olmadığını kaydeden Bakan Soylu, 'dosyalara el konuldu' yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"DİAYDER PKK'YLA BAĞLANTILI"

"DİAYDER'in YPS/PKK'yla bağlantılı" diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi."

Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
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Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.<br><br>
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Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. <br><br>
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SuperHaber, PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarında çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı.
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Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekti.
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Öte yandan fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıkladı.
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Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı.
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Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış
HDP vekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel'in PKK kampında eczacılık yaptıpı ve teröristlerle futbol oynadığı da görüldü.

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