Bakan Soylu'dan 'operasyon' mesajı: "Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar"

Kılıçdaroğlu’ndan yeni vaat: “Bir Elazığ’lıyı bakan yapacağız niye yapmayalım?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da bir yerel kanalın canlı yayınına katıldı. İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadini verdi: “20 yıldır bir Elazığ'lı bakan yok, olması lazım. Bakanlık vereceğiz, niye vermeyelim? Bir Elazığ'lıyı bakan yaparız ne olacak?'