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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'operasyon' mesajı: "Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar"

Eren Abluka-34 operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar." dedi

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan operasyon mesajı: Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerine yer verdi.

⚠️Teslim olmadılar⚠️ ŞİMDİ SARI TORBADALAR❗Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ❗Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏👏👏 pic.twitter.com/0A2zzQMGy9

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