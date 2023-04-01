Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'e sağlık durumu, siyasi kariyeri ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, sağlık sorunlarıyla ilgili, "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." dedi.
Seçim hazırlıkları
Siyasi kariyerine ilişkin ise Bakan Soylu, "Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Soylu, son gelişmeleri de aktardı:
"Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaları n yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak. Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 75'i boş arsa olacak."