Bakan Soylu'dan sert tepki: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı canan Kafatancıoğluna ateş püskürdü. Kaftancıoğlu için 'terör örgütlerinin soytarısıdır' diyen Soylu şu ifadeleri kullandı: "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır . MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.



CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.



DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır + REKLAM January 9, 2021

GÜNDEM CHP'li Kaftancıoğlu'dan terör örgütü MLKP ile bağlantısı çıkan isimlere destek

OYNAT 02:36 CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​ CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.





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