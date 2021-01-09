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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan sert tepki: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır" dedi. Bakan Soylu, "MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı canan Kafatancıoğluna ateş püskürdü. Kaftancıoğlu için 'terör örgütlerinin soytarısıdır' diyen Soylu şu ifadeleri kullandı: "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır . MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

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