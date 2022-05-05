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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'Sessiz İstila' provokasyonuna sahip çıkan Ümit Özdağ'a tepki: Yaptığı Soros taktiğidir

Düzensiz göçmenlerle ilgili gerçeklerin çarpıtıldığı "Sessiz İstila" kısa filminin talimatını kendisinin verdiğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Sessiz İstila provokasyonuna sahip çıkan Ümit Özdağa tepki: Yaptığı Soros taktiğidir
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filme sahip çıkarak "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." açıklamasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

"SESSİZ İSTİLA FİLMİ EDEPSİZLİKTİR"

Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

İstanbul'da 3.5 milyonun üzerinde Suriyelinin bulunmadığının altını çizen Soylu, "Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye'den ayrıldı. Toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var." dedi.

"BUNLAR BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI DEĞİLLER"

Bakan Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de diye servis edildi. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. AB Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor. Sessiz İstila filminin parası nereden geldi? Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, açık ve net söylüyorum bunlar birilerinin çocukları olmuşlar.

Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfelesafilindir. Bu kadar basit Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Hiç kabul etmem. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam.

2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakını zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor. Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor.

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