Bakan Soylu'dan 'Sofi Nurettin' paylaşımı: Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşlarına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Milletimize bir müjdemiz var" diyerek, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü açıkladı.
Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kararlı duruşu ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü vurguladı.
"Darısı başını mağaradan çıkartamayan elebaşlarına"
Bakan paylaşımında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) tebrik ederek, "Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına" dedi.
Türkiye’nin kararlı duruşu
Başkomutanımızın iradesiyle
KCK Rojava/Suriye Genel Sorumlusu
YPG/YPJ Suriye Sorumlusu
PKK Merkez Komitesi Üyesi
HPG Askeri Konsey Üyesi⁰⁰Sofi Nurettin etkisiz
Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına
Tebrikler
MİT ve TSK
Türkiye’nin kararlı duruşu
Bakan Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı mağaradan dışarı çıkamadığını ifade etmişti.