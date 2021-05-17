Gündem Bakan Soyludan Sofi Nurettin paylaşımı Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşlarına
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'Sofi Nurettin' paylaşımı: Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşlarına

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sözde Suriye Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. MİT ve TSK'yı tebrik eden Bakan Soylu, "Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşlarına" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Sofi Nurettin paylaşımı: Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşlarına
Süleyman Soylu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Milletimize bir müjdemiz var" diyerek, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kararlı duruşu ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü vurguladı.

"Darısı başını mağaradan çıkartamayan elebaşlarına"

Bakan paylaşımında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) tebrik ederek, "Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına" dedi.

Bakan Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı mağaradan dışarı çıkamadığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
OYNAT 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.' dedi.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
Abone Ol Google News
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
En zorunu geride bıraktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıklıyor.

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.