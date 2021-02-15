Bakan Soylu'dan sosyal medya manipülasyonları sonrası Uygur Türkleri açıklaması: Kardeşlerimiz ülkemizde hür ve özgürdür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsı üzerinden Uygur Türklerine yönelik yapılan paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Uygur türkü kardeşlerimiz, ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir" ifadesini kullanan Soylu, mesajında şunları söyledi:

"Her konuda emre amade halimiz"

"Uzun dönem ikameleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz Milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır.

GÜNDEM Sadece Türkiye sahip çıkıyor

Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur türkü kardeşlerimiz, Milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır.

"Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı bilinmektedir"

Kardeşlerimiz üzerinde şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin Genel Başkanına yakışan düşük ahlaklı olduğu Milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası Milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."

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