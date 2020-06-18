Bakan Soylu’dan Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e sert tepki: Bu yazı namussuzluktur

Yalan ve provokatif haberleriyle kamuoyunun sürekli yanıltan Sözcü gazetesi bugün yine bir skandala imza attı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, AK Parti Milletvekili Bahar Ayazoğlu ve eşi Ali Ayazoğlu ile ilgili haddini aşan ifadelerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Öztürk ahlak sınırları aşan yazısında "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı." İfadelerini kullanarak hem aileyi hedef aldı hem de itibar suikastine kalkıştı" şeklinde yanıltıcı cümleler kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan bu skandal duruma kayıtsız kalamadı ve Twitter üzerinden Saygı Öztürk'e tepki gösterdi. Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullandı.

İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020