Bakan Soylu'dan Türkiye Yüzyılı kabinesine ve görevini devrettiği Ali Yerlikaya'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu zaferle tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini duyurdu.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabine üyelerini açıkladığı basın toplantısında, "Türkiye bugün, dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeni İçişleri Bakanı olarak atandı.

Kabinenin açıklanmasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu yaptığı paylaşımda yeni kabineyi ve görevini devrettiği Ali Yerlikaya'yı tebrik etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum.



Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a;

büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu.





İstanbul Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olarak atanan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.





26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım #İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum.



Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım🇹🇷… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 3, 2023







