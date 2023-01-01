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Bakan Soylu'dan Ukrayna'ya taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
15:46 . 18/01/2023 Çarşamba
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı
Denis Monastırsky
'nin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

"Sabır dileklerimi iletiyorum"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Ukrayna dilinde de paylaştığı mesajında,
"Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Sayın Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum."
ifadesini kullandı.

#Süleyman Soylu
#Denis Monastırsky
#Ukrayna
17 dakika önce
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Bakan Soylu'dan Ukrayna'ya taziye mesajı
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