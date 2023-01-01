Bakan Soylu'dan Ukrayna'ya taziye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brovary’de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Monastyrskyi dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Zelenskiy, “Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü” dedi.