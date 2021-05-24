Gündem Bakan Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklama yapıyor
POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklama yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında, gündeme ilişkin sorulara yanıt veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklama yapıyor | Süleyman Soylu canlı izle | Süleyman Soylunun Sedat Peker açıklamaları
Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Çocukluğumdan itibaren siyasetin içindeyim. Birçok alanda demokrasi mücadelesi gerçekleştirdik. 80 darbesinde 11 yaşındaydım ama gördüm. Gaziosmanpaşa'da bir evimiz vardı ve babam siyasetçiydi. Eve çıkarken bodrum kata bomba konulup konulmadığını kontrol ederdik. Bizim neslimiz çok çekmiş bir nesil. Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere borcu var.

Benim hiçbir şeyden korkum yok. Eğer yaptığımız için doğru dürüst bir şekilde yapıyorsak soru açık olmalıdır. Eğer alengirli işler yapıyorsak korku dağları aşar.

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