​Bakan Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

Bakan Soylu'nun, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Çocukluğumdan itibaren siyasetin içindeyim. Birçok alanda demokrasi mücadelesi gerçekleştirdik. 80 darbesinde 11 yaşındaydım ama gördüm. Gaziosmanpaşa'da bir evimiz vardı ve babam siyasetçiydi. Eve çıkarken bodrum kata bomba konulup konulmadığını kontrol ederdik. Bizim neslimiz çok çekmiş bir nesil. Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere borcu var.

Benim hiçbir şeyden korkum yok. Eğer yaptığımız için doğru dürüst bir şekilde yapıyorsak soru açık olmalıdır. Eğer alengirli işler yapıyorsak korku dağları aşar.

Ayrıntılar geliyor...